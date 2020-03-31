Киев, , 15:28 — REGNUM Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что его политическая сила поддержала закон о продаже земли, поскольку монобольшинством были учтены предложенные ими поправки.

Об этом он заявил на брифинге 31 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Единственная возможность, когда «Европейская солидарность» могла поддержать запуск рынка — это запрет продажи государственной земли. 11 млн гектаров, принадлежащих государству, то есть украинскому народу, запрещено продавать этим законом. Это поправка «Европейской солидарности», и она была проголосована. То есть земля, которая принадлежит коммунальной собственности, муниципалитетам, запрещена к продаже», — отметил Порошенко.

Он отметил, что в законе сделаны большие шаги для того, чтобы не допустить монополизации земли агрохолдингами, а также призвал не верить заявлениям о «тотальной распродаже» украинской земли.

В итоге, по словам Порошенко, учтенные поправки позволят Украине сформировать цивилизованный рынок земли, при этом не даст разбазарить государственные и коммунальные земельные ресурсы.

ИА REGNUM напоминает, что закон о продаже земли сельскохозяйственного назначения Верховная рада поддержала в ночь на 31 марта. У фракции «Слуга народа» не хватило голосов в поддержку документа и решающей стала позиция партии Порошенко. При голосовании в первом чтении «Европейская солидарность» земельную реформу категорически не поддерживала и после этого не раз депутаты «ЕС» высказывались против.