Махачкала, , 15:29 — REGNUM Глава Ахвахского района Дагестана Магомедзагид Муслимов, руководивший муниципалитетом почти 3,5 года, досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы назначен его первый заместитель Герай Чанакаев, сообщили ИА REGNUM 31 марта в пресс-службе администрации района.

Муслимов был назначен исполняющим обязанности главы Ахвахского района Дагестана в ноябре 2016 года, а в декабре 2017 года он был утвержден на этой должности депутатами районного собрания. Перед этим он десять лет был депутатом парламента Дагестана (избирался в 2006 и 2011 годах), в первой пятилетке занимал пост заместителя председателя комитета по бюджету, финансам и налогам.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дагестане прошли выборы главы Кайтагского района. Единогласным решением местного собрания депутатов им стал Алим Темирбулатов, который занимал эту должность с 2015 года и подал в отставку в начале марта текущего года.