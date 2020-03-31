Брюссель, , 15:27 — REGNUM Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что меры по борьбе с коронавирусом не могут использоваться для ограничения демократии. Об этом 31 марта сообщает Reuters.

«Важно, чтобы чрезвычайные меры не наносили ущерб нашим основополагающим принципам и ценностям», — отметила Урсула фон дер Ляйен в комментарии журналистам агентства.

Напомним, угроза распространения коронавируса вынудила многие страны мира, в том числе и страны Евросоюза вводить ограничительные меры, дабы сдержать инфекцию.

Запрет на передвижение, одна из основных мер вводимых государствами, подвергается критике со стороны правозащитных организаций.

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