Москва, , 15:21 — REGNUM Вопрос о сотрудничестве России и США в борьбе с коронавирусом продолжает решаться на рабочем уровне после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил 31 марта журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что лидеры действительно говорили в важности международного взаимодействия в условиях пандемии нового коронавируса. Тема обсуждается на рабочем уровне согласно договорённости глав государств.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонная беседа Путина и Трампа состоялась 30 марта. Одной из тем была борьба с распространением коронавируса.

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