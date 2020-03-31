Бишкек, , 15:05 — REGNUM Журналисты, медиаэксперты и правозащитники обратились к президенту Киргизии, правительству и парламенту с заявлением, в котором пожаловались на коменданта киргизской столицы Алмазбека Орозалиева, обвинив его в ограничении права СМИ на доступ к информации во время режима чрезвычайного положения, передает «Internews».

Работники средств массовой информации выразили крайнюю обеспокоенность решением главы комендатуры города Бишкека об отказе в выдаче аккредитаций журналистам под предлогом мер по ликвидации последствий пандемии коронавируса.

При этом авторы обращения подчеркивают, что приняв такое решение, Орозалиев нарушает конституционный закон «О чрезвычайном положении», поскольку в этом законодательном акте не предусмотрена возможность отказа в проведении аккредитации журналистов в случае введения режима ЧП.

«В условиях чрезвычайного положения в республике крайне важно обеспечить СМИ доступом к информации, чтобы в свою очередь журналисты могли обеспечить общество оперативной и достоверной информацией о событиях и мерах, принимаемых для борьбы с пандемией коронавируса, а также обеспечивают государству обратную связь с населением», — говорится в заявлении.

Также они отмечают, что по вине чиновников журналисты всё чаще сталкиваются с всё большими ограничениями — пресс-секретари и лица, принимающие решения, не отвечают на запросы СМИ, а также проводят брифинги вместо пресс-конференций, чтобы журналисты не могли задать им вопросы.

«Таким образом, общество получает однобокую информацию — только ту, которая нужна республиканскому штабу и госорганам. СМИ должны иметь право задавать вопросы от граждан, которыми переполнены социальные сети, чтобы помочь государству в борьбе с пандемией», — резюмируется в заявлении.

Под заявлением уже подписались свыше 30 руководителей киргизстанских и международных изданий, политологов, медиаэкспертов и правозащитников. Сбор подписей продолжается.

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