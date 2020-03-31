Бишкек, , 14:56 — REGNUM Еще 13 случаев заражения коронавирусом выявили в Киргизии. Теперь в республике насчитывается 107 человек, у которых диагностировали заражение SARS-CoV-2, трое из них уже излечились. Об этом сегодня, 31 марта, на брифинге заявил заместитель главы оперативного штаба минздрава Касымбек Мамбетов.

По его словам, новые случаи заражения зафиксированы в киргизской столице, в городах Ош и Нарын, а также в Чуйской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях.

Также представитель министерства здравоохранения отметил, что среди всех госпитализированных зараженных насчитывается 15 детей и 31 гражданин пенсионного возраста.