Ош, Киргизия, , 14:50 — REGNUM Минздрав Киргизии сформировал специальные медицинские бригады, которые направлены в южные регионы страны для усиления борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По словам главы ведомства, в течение ближайшего месяца они будут помогать своим коллегам в Ошской и Джалал-Абадской областях стабилизировать эпидемиологическую ситуацию.

Высокопоставленный чиновник сообщил, что в состав специальных медбригад вошли инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи и другие медицинские специалисты.

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