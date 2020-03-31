Сеул, , 14:52 — REGNUM 31 марта президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонный разговор с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, с которым обсудил ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Кан Мин Сок.

По его словам, в рамках 15-минутного разговора премьер-министр Болгарии отметил, что в настоящее время весь мир устремил взор на Южную Корею, как на страну с лучшими мерами борьбы с коронавирусом, а также обратился с просьбой предоставить наборы для диагностики, спрос на которые в последнее время быстро растет.

В свою очередь глава Южной Кореи отметил, что страна окажет всевозможную помощь Болгарии, поделится своим опытом с международным сообществом и предложил согласовать объёмы, сроки и способы транспортировки тест-систем по дипломатическим каналам.

Известно, что стороны также обсудили недавний обмен поздравительными письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, а также выразили надежду на возобновление обменов и развитие сотрудничеств после того, как ситуация с коронавирусом стабилизируется.

Читайте также: Президенты Южной Кореи и Болгарии обменялись поздравительными письмами