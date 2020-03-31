Брюссель, , 14:46 — REGNUM Выборы главы и депутатов в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) не являются легитимными, полагает Евросоюз. Соответствующее заявление распространила 31 марта в Брюсселе внешнеполитическая служба ЕС.

В заявлении говорится, что «так называемые президентские и парламентские выборы» в Нагорном Карабахе 31 марта проходят вне признанных Евросоюзом конституционных и законодательных рамок. Такое событие не может повлиять на определение будущего статуса региона или на исход переговоров.

В ЕС подчеркнули, что твёрдо поддерживают работу Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.