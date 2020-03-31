Джакарта, , 14:32 — REGNUM Министерство социальных дел Индонезии и ЮНИСЕФ совместно работают над тем, чтобы защитить детей от распространения коронавируса, сообщает Antara.

«Мы отправили жидкость для мытья рук и маски в восемь провинций и восемь детских центров, а также распечатали вспомогательные материалы по профилактике COVID-19 во все детские учреждения социального обеспечения в Индонезии», — говорится в заявлении министерства социальных дел страны.

Издание отмечает, что программа сотрудничества между министерством социальных дел и ЮНИСЕФ осуществляется с 2016 года. В настоящее время программа охватывает следующие области: развитие детей, образование в раннем возрасте, развитие подростков и защита детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии сообщило о новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом на территории страны.

Читайте также: В Индонезии выявили более 1500 случаев заражения коронавирусом