Нур-Султан, , 14:22 — REGNUM Договор между Казахстаном и Бразилией о взаимной правовой помощи по уголовным делам ратифицировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили 31 марта в пресс-службе главы государства.

В этот же день казахстанский лидер ратифицировал договоры с Бразилией о выдаче лиц и о передаче осужденных лиц. Документы позволяют странам экстрадировать своих граждан из тюрем Казахстана и Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта депутаты сената Казахстана одобрили договор с Бразилией о передаче осужденных лиц. Документ представил генеральный прокурор республики Марат Ахметжанов. По его словам, соглашение позволит гражданам Казахстана, совершившим преступление в Бразилии, отбывать наказание в республике.

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