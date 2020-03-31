Киев, , 14:26 — REGNUM Правительство США выделило Украине $1,2 млн на борьбу с коронавирусоом, сообщило 31 марта агентство США по международному развитию (USAID) на своей странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что деньги пойдут на укрепление механизмов лечения заразившихся, на предотвращение распространения инфекции, а также на подготовку к масштабному тестированию людей на COVID-19. Часть денег потратят на медиа-кампании по информированию граждан Украины о том, как не допустить распространения болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что с коронавирусом будет бороться 5861 врач, из которых 3,7 тыс. врачей-инфекционистов и педиатров-терапевтов. Всего на Украине подготовили 67 тыс. койко-мест в 240 больницах.

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