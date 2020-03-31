Джакарта, , 14:15 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о выделении дополнительного бюджета для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает Kompas.

«Правительство решило, что общие дополнительные расходы государственного бюджета на борьбу с коронавирусом составят 405,1 трлн рупий (около $24,6 млрд)», — заявил глава государства в президентском дворце Богора 31 марта 2020 года.

По словам президента, деньги пойдут на расходы здравоохранения, на социальную защиту, на налоговые льготы и на финансирование программ по восстановлению национальной экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии приняло решение ввести бесплатные тарифы на электроэнергию в течение трех месяцев.

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