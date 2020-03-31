Минск, , 14:05 — REGNUM Эксперты Всемирной организации здравоохранения смогут прибыть в Белоруссию, чтобы оценить систему здравоохранения постсоветской республики и ситуацию с распространением коронавируса COVID-19. Об этом 31 марта после совещания с Александром Лукашенко заявила спикер Совета Республики Национального собрания (верхней палаты парламента) Наталья Кочанова.

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После совещания с Лукашенко спикер СР НС сообщила «президентскому пулу» о намерении пригласить в Белоруссию экспертов ВОЗ. Государственное информагентство БелТА цитирует пояснения Кочановой: «Чтобы все наши граждане были уверены, что власть ничего не скрывает и не пытается пригладить ситуацию, мне дано поручение связаться со специалистами Всемирной организации здравоохранения и пригласить их к нам в страну, чтобы они дали реальную оценку работе нашей системы здравоохранения».

В официальном сообщении также отмечено, что ранее спецпосланник ВОЗ по странам ЕС и бывшего СССР Витянис Андрюкайтис заявил, что действующая в постсоветской республике санитарно-эпидемиологическая система позволяет эффективно бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19. Также приводится заявленное накануне мнение официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис.

«Я могу сказать, что в Белоруссии на ранних стадиях вы отлично справляетесь, — заявляла Харрис. — Важно, что достаточно подготовленных квалифицированных врачей. Насколько я осведомлена, у вас включены все меры предосторожности в первую очередь для тех, кто работает. Вы можете тестировать людей и изолировать их в больницах. Но главная цель — это, конечно, затормозить развитие вируса. И вы справляетесь».

Отметим, что Белоруссия до сих пор не ввела ограничения на перемещение людей по примеру соседних стран. Александр Лукашенко даже позволил себе издевательские реплики в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина, распорядившегося закрыть границы РФ в связи с распространением COVID-19.

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