Киев, , 14:02 — REGNUM Ни в одной стране мира рынок земли не помог экономике, не поможет он и Украине, заявил сегодня, 31 марта, украинский экономист Павел Вернивский, комментируя принятие Радой соответствующего закона.

Эксперт отметил, что заявления о том, что рынок земли на Украине станет драйвером экономического развития, создаст рабочие места, увеличит приток прямых иностранных инвестиций и увеличит экспорт, — это исключительно мифы.

«Этого не будет. Даже не мечтайте… Сомневаетесь? Посмотрите на Африку. Там есть рынок земли, но богаче они не стали», — призвал Вернивский.

Экономист считает, что радость от победы будет недолгой и в долгосрочной перспективе Украина проиграла.

«Сам рынок не решает проблемы рентоориентированного поведения, когда единственным способом разбогатеть станет получение контроля над ограниченными ресурсами (землей). Кто получит контроль, тот и в дамках. И, по сути, это тот рассадник коррупции, с которым так долго и безуспешно борется Украина», — заявил специалист. Он отмечает, что рынок земли — это тот источник неравенства, который отдалит страну от развитой Европы и приблизит к странам Латинской Америки. Кроме того, на фоне социального неравенства постоянно будет возникать социальное недовольство.

Эксперт предполагает, что основные проблемы от продажи земли на Украине начнутся примерно через 5 лет.

ИА REGNUM напоминает, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после голосования в Раде заявил, что рынок земли «станет толчком для развития экономики».

В январе 2020 года, до коронавирусной пандемии и экономического кризиса, в офисе президента заявляли, что прогнозируют увеличение темпов роста ВВП примерно на 1,5% в результате реформы рынка земли, а также увеличение прямых иностранных инвестиций в сельскохозяйственный сектор.