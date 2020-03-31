Москва, , 14:00 — REGNUM На фоне коронавируса законопроект о зарплатах в стратегически важных отраслях внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Средняя зарплата работников стратегических профессий должна быть не ниже двух средних зарплат в регионе трудоустройства. А в масштабах страны зарплаты указанных категорий не могут отличаться более чем в два раза, следует из документа.

«Инициатива гарантирует достойную оплату труда для представителей стратегических профессий. Это наши врачи, учителя, преподаватели вузов, научные сотрудники. Это те важнейшие для страны кадры, о зарплатах которых говорилось еще в «майских» указах президента, — уточнил Миронов.