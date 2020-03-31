Анкара, , 14:03 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры со своим иракским коллегой Мохаммедом Али аль-Хакимом, об этом 31 марта сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, стороны обсудили ситуацию в мире и в регионе, а также подтвердили взаимную солидарность в вопросе борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, после чего инфекция распространилась на весь мир, многие члены международного сообщества ввели экстренные меры по противодействию расширения заразы.

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