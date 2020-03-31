Москва, , 13:51 — REGNUM Более половины российских граждан — 65% — указали на важность поправки к Конституции о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах. Такие данные приводит 31 марта ВЦИОМ.

Опрос, проведённый 29 марта, показал, что актуальной эту политическую поправку считают на 4% больше респондентов, чем 22 марта. Обратного мнения придерживаются 26% опрошенных. Еще 64% граждан заявили о важности создания единой системы публичной власти (+7% к 22 марта), противоположного мнения придерживается 21%.

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«В той ситуации, в которой мы находимся, результаты опроса ВЦИОМ представляются адекватными. Просто потому, что в силу последних примерно десяти лет, когда принимались антикризисные меры, и в силу отношения общества к власти, сейчас персональный фактор довольно важен, и люди опираются на него», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА РЕ руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян.

«Почему-то принято считать, что «поправка нового второго срока» как-то изменяет власть, ее конструкцию. Но это не совсем так, просто потому что для этого нужно хотя бы от одного человека, о котором много говорят, и говорят, что это именно он хочет, добиться желания идти на этот срок. И второй момент — понимания его, что это необходимо, а это пока не было не явлено, не обозначено, не прокомментировано никоим образом. Скорее, я бы склонялся к тому, что это вообще снимает коллизию. Хотя бы потому, что у нас есть еще один человек, который был президентом, правда, только один срок. К нему тоже может возникнуть такой вопрос», — завершил свой комментарий эксперт.