Тирасполь, , 13:46 — REGNUM Во время всемирной пандемии коронавируса, когда все человечество пытается бороться с инфекцией, власти Молдавии используют ситуацию для реализации своих политических целей по отношению к Приднестровью. Об этом ИА REGNUM заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Напомним, что 30 марта власти Приднестровья обвинили Молдавию в намеренном блокировании ввоза лекарств на территорию ПМР. От приднестровских поставщиков фармакологической продукции на минувшей неделе в СМИ поступила жалоба на сложности, которые возникают при импорте лекарств. Так, несколько автомобилей с медикаментами простояли на молдавско-украинской границе около недели.

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«Блокирование ПМР с целью недопущения туда ряда автомобилей с медицинскими препаратами может говорить о том, что руководство Молдавии намерено использовать эту ситуацию для того, чтобы попытаться задушить Приднестровье», — допустил Безпалько.

При этом он отметил, что, кроме этой меры, Кишинев использует против ПМР и другие приемы, которые издалека могут казаться незначительными, но для местного населения они достаточно болезненные.

«Например, с января пенсионеры с российским гражданством не могут получать в Приднестровье пенсию, вернее, они не могут ее обналичить. Молдавия договорилась об этом с международными платежными системами Mastercard и Visa. Также лаборатории в Молдавии по каким-то причинам отказываются принимать тесты на коронавирус из Приднестровья — из 90 отправленных тестов они приняли только 30. Это никак не объясняется», — рассказал эксперт.

По мнению Безпалько, в данной ситуации очевидно, что руководство Молдавии, несмотря на то, что на территории республики находятся около 300 зараженных и что зараженные и больные присутствуют и в Приднестровье, пытается добиться реализации своих политических целей.