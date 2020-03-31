Киев, , 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, в Раде зарегистрировали сразу два постановления об отмене результатов голосования по земельной реформе.

Теперь, согласно регламенту, спикер парламента и президент страны не могут подписать закон, пока Рада не рассмотрит эти предложения. Пленарные заседания украинского парламента официально отменили до завершения карантина, таким образом, депутаты должны собраться на внеочередную сессию.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь на 31 марта Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о продаже земли. За принятие документа проголосовали 259 народных депутатов, судьбу голосования решил политический альянс «Слуги народа» и «Европейской солидарности» Петра Порошенко, обеспечивший необходимые голоса.