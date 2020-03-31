Минск, , 13:44 — REGNUM В Белоруссии пока нет оснований для переноса президентских выборов, заявил глава страны Александр Лукашенко 31 марта на встрече с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, сообщило информационное агентство БелТА.

«Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований их переносить», — рассказал он.

Лукашенко отметил, что вопрос проведения выборов следует обсудить с Центральной избирательной комиссией.

После встречи Кочанова, общаясь с журналистами, заявила, что выборы будут проведены в строгом соответствии с законом.

«Никакого переноса выборов не будет, это однозначно», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что коронавирус не повлиял на график его работы.

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