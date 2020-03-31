Джакарта, , 13:36 — REGNUM Правительство Индонезии приняло решение ввести бесплатные тарифы на электроэнергию в течение трех месяцев, сообщает информационный портал Detik.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что правительство решило освободить от оплаты часть потребителей электроэнергии. Количество таких потребителей оценивается в 24 млн человек.

Освобождение от тарифов на электроэнергию будет действовать только в период с апреля по июнь 2020 года.

Кроме того, правительство Индонезии предоставит 50% скидку на электроэнергию другой группе потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Индонезии выявлено 1528 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии выявили более 1500 случаев заражения коронавирусом