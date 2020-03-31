Новосибирск, , 13:27 — REGNUM В Новосибирской области усилен контроль за санитарной обработкой общественного транспорта. Экипажу поручено регулярно обрабатывать салоны раствором хлорамина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства области Вячеслава Невежина, в ночное время водители должны обрабатывать салоны полностью, а в течение дня частичная обработка транспорта должна проводиться на конечных остановочных пунктах.

«К контролю в масштабах области привлечено более 50 человек. Ежедневно работает несколько контролирующих бригад», — отметил Невежин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в период нерабочей недели новосибирский общественный транспорт переведён на график выходного дня.