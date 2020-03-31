Минск, , 13:25 — REGNUM Главный редактор белорусского издания «Ежедневник» Сергей Сацук должен быть немедленно освобождён. Об этом говорится в распространённом заявлении международной неправительственной организации «Репортёры без границ».

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Международная организация отметила проведённые белорусским изданием расследования о коррупции в системе минздрава республики. После этого, 25 марта был арестован главный редактор «Ежедневника» по обвинению в «получении взятки». В организации считают, что белорусский журналист может привести за решёткой десять лет.

«Репортёры без границ» требуют его немедленного освобождения», — подчёркнуто в заявлении организации.

Глава отделения организации по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье отметила, что «этот арест является предупреждением для средств массовой информации, которые ставят под сомнение политику правительства Белоруссии в области здравоохранения».

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«Мы призываем к немедленному освобождению Сергея Сацука и снятию с него всех обвинений. Такая криминализация журналистики в Белоруссии создает неприемлемую атмосферу самоцензуры», — сказала Кавелье.

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