Минск, , 13:21 — REGNUM Распространение коронавируса в Белоруссии находится на пике, однако это не повод переносить президентские выборы и ограничивать экономическую активность. Об этом сегодня, 31 марта в Минске заявил Александр Лукашенко.

Принимая председателя Совета Республики Национального собрания (верхней палаты парламента) Наталью Кочанову, белорусский лидер обсудил с нею темы подготовки к президентским выборам, ситуацию в экономике и меры по противодействию распространению вирусных инфекций, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Самая большая проблема — это экономика. — признал Лукашенко. — Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований переносить президентские выборы, как некоторые тут нам (не то враги, не то соперники) подсказывают. Политические вопросы никуда не уйдут. Их надо обсуждать».

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Что касается ситуации в экономике, Александр Лукашенко констатировал, что в Белоруссии стараются сделать так, чтобы предприятия работали, люди получали зарплату.

«Тут у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он так откровенно сказал, что если мы не начнем немедленно работать (к американцам обратился, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса. Очень правильно сказал. Нам что говорить? Надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно», — поведал Лукашенко.

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Комментируя ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 в Белоруссии, Лукашенко сказал: «Тем более, мы сейчас (это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости) находимся на пике. Я уже молю бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз».

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Тем временем в Белоруссии обсуждается первый случай официального признания смерти от коронавируса: в Витебске скончался заслуженный артист Белоруссии Виктор Дашкевич.