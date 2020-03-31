Вашингтон,
31 марта 2020, 13:21 — REGNUM
Внешнеполитические выходки со стороны США, в том числе выпады против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, объясняются
отсутствием реальных сдержек и
отсутствием для США
перспективы оказаться в ситуации, когда и
другие страны будут вести себя
против
них аналогичным образом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 31 марта, комментируя обвинения министерства юстиции США и ответные высказывания главы Венесуэлы.
Как сообщалось ранее, минюст США обнародовал обвинения в адрес Мадуро и еще 14 руководителей
Венесуэлы. Утверждается, что они причастны к наркоторговле. Госдепартамент объявил награду за Мадуро в 15
млн
долларов. Президент Венесуэлы в ответ заявил, что такие угрозы со стороны США — это «действия времен Дикого Запада».
«Объявление выплаты за арест президента независимой страны — это, оценочно, варварство. И сравнение действий Вашингтона с порядками Дикого Запада — это тоже эмоциональная оценка.
Если же говорить политически, то речь идёт о парадигме времен, по крайней мере, предшествовавших созданию ООН и появлению международного права в его классическом виде. США международное право не уважают, но членом ООН остаются. В чем тут дело? А дело в том, что в Америке и демократы, и республиканцы не могут не понимать, что Франклин Делано Рузвельт был велик и, соответственно, что его детище служит интересам США.
Присутствие в современной американской внешней политике выходок, подобных выходке США в отношении президента Венесуэлы Мадуро (признают они его таковым или не признают, с международной точки зрения, не имеет значения), говорит лишь о наличии в их внешней политике очевидного раздвоения. Причина этого раздвоения — отсутствие реальных сдержек и перспективы оказаться в ситуации, когда двойственно на международной арене, в том числе и против самих США будут себя вести уже другие страны. Только такое «лекарство» способно их вылечить. Будет баланс сил (его должна создать, естественно, не Венесуэла), появится и баланс интересов, и тогда будут согласованы новые нормы поведения в мировых делах или — восстановлены старые», — отметил Михаил Демурин.