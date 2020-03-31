Вашингтон, , 13:21 — REGNUM

Внешнеполитические выходки со стороны США, в том числе выпады против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, объясняются отсутствием реальных сдержек и отсутствием для США перспективы оказаться в ситуации, когда и другие страны будут вести себя против них аналогичным образом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 31 марта, комментируя обвинения министерства юстиции США и ответные высказывания главы Венесуэлы.

Как сообщалось ранее, минюст США обнародовал обвинения в адрес Мадуро и еще 14 руководителей Венесуэлы. Утверждается, что они причастны к наркоторговле. Госдепартамент объявил награду за Мадуро в 15 млн долларов. Президент Венесуэлы в ответ заявил, что такие угрозы со стороны США — это «действия времен Дикого Запада».

«Объявление выплаты за арест президента независимой страны — это, оценочно, варварство. И сравнение действий Вашингтона с порядками Дикого Запада — это тоже эмоциональная оценка.

Если же говорить политически, то речь идёт о парадигме времен, по крайней мере, предшествовавших созданию ООН и появлению международного права в его классическом виде. США международное право не уважают, но членом ООН остаются. В чем тут дело? А дело в том, что в Америке и демократы, и республиканцы не могут не понимать, что Франклин Делано Рузвельт был велик и, соответственно, что его детище служит интересам США.