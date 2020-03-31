Киев, , 13:22 — REGNUM В министерстве финансов Украины представили нового руководителя ведомства, сообщила 31 марта пресс-служба министерства.

Новый министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал о приоритетах своей работы:

«Значительно усилить фискальный каркас страны — особенно актуально в период кризиса. Эффективная работа налогового и таможенного блоков важна, как никогда. Ключевым критерием оценки этой эффективности будет наполнение бюджета».

Он также добавил, что Украина должна выполнять все обязательства перед иностранными кредиторами, чтобы не допустить дефолт.

Напомним, назначение Марченко 30 марта 2020 года поддержали 256 депутатов Верховной рады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Украины принял закон об открытии рынка земли. Одним из аргументов при принятии данного закона была необходимость получить кредит от Международного валютного фонда, чтобы избежать дефолта.

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