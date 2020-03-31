Кемерово, , 13:06 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции». Жителям Кузбасса рекомендовано: воздержаться от посещения религиозных объектов, парков, скверов, детских площадок; соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование); не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и следования к месту (от места) работы. Минтранспорта региона поручено организовать работу общественного транспорта по графику выходного дня и с сегодняшнего дня, 31 марта, приостановить автобусное сообщение с регионами, где выявлены случаи коронавируса.