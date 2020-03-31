Минск, , 13:02 — REGNUM На территории государств-участников СНГ задержаны объявленных в розыск белорусскими правоохранителями 96 фигурантов уголовных дел, а также установлено местонахождение 37 без вести пропавших лиц. Об этом проинформировало МВД Белоруссии.

«Межгосударственное специальное комплексное мероприятие «Розыск» проходило 18−19 марта на территории стран-участниц СНГ. В дни проведения основного этапа в Москве и Санкт-Петербурге работали сыщики из различных регионов Белоруссии», — сообщило министерство.

На территории России в интересах официального Минска был задержан 61 человек. За двое суток на территории Москвы и области задержаны 45 разыскиваемых белорусской стороной фигурантов уголовных дел и установлено местонахождение 12 без вести пропавших. В Санкт-Петербурге — соответственно, 16 обвиняемых и 4 без вести пропавших.

За это же время в Белоруссии «задержаны 228 обвиняемых и установлено местонахождение 102 без вести пропавших», сказано в сообщении.

Напомним, ранее российские правоохранители сами задерживали на территории России разыскиваемых белорусскими спецслужбами. При этом приходившие из Минска правовые основания для задержания далеко не всегда признавались российскими правоохранителями обоснованными.

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