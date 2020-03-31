Луганск, , 13:06 — REGNUM Почта ЛНР временно остановила обмен почтовыми отправлениями с Россией и ДНР, сообщили 31 марта в пресс-службе министерства связи и массовых коммуникаций ЛНР.

Данная мера позволит остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19 на территории республики, отметили в пресс-службе.

Запрет вступил в силу 21 марта и будет отменён особым распоряжением правительства ЛНР после стабилизации эпидемиологической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР был подтверждён первый случай COVID-19, заявил главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

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