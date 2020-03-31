Приштина, , 12:44 — REGNUM Президент сепаратистского Косово Хашим Тачи 31 марта пригласил лидера движения «Самоопределение» и исполняющего обязанности премьер-министра Альбина Курти на консультации о формировании нового правительства.

«В соответствии с решением парламента о недоверии правительству, а также с конституцией, я приглашаю вас на консультации по поводу дальнейших шагов», — говорится в обращении Тачи, опубликованном на приштинском портале «Ляйми».

Ранее «Самоопределение» сообщило, что не собирается участвовать в консультациях по приглашению Тачи, так как ожидает решения о проведении новых парламентских выборов. Кроме того, мэр южной (албанской) части города Косовская Митровица и член партии Альбина Курти «Движение за самоопределение» Агим Бахтири 30 марта заявил, что формирование нового правительства в обход выборов, на чем настаивает Тачи, может стать причиной братоубийства в Косово.

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