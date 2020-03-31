Москва, , 12:36 — REGNUM Правительство РФ получает право на фоне коронавируса установить особенности оплаты пени за ЖКХ для юрлиц. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта, норма содержится в законе о широких полномочиях правительства в случае ЧС.

До 1 января 2021 года правительство РФ вправе устанавливать особенности начисления и уплаты пени в случае несвоевременной или не полностью внесенной платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт, а также взыскания неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное или не полностью исполненное юридическими лицами обязательство по оплате услуг, предоставляемых на основании договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении.