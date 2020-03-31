Куала-Лумпур, , 12:34 — REGNUM Правительство Малайзии ограничит время работы ресторанов и магазинов, чтобы бороться с распространением коронавируса, сообщает Antara.

Министр обороны Малайзии Исмаил Сабри Якоб заявил, что магазинам и ресторанам будет разрешено работать только с 08:00 до 20:00 по местному времени. Услуги по онлайн-доставке еды также будут ограничены теми же часами работы.

Новые ограничения планируется ввести с 1 апреля 2020 года.

По словам министра, те же самые правила будут распространятся на заправки и службы доставки.

«Мы должны стараться избегать контактов с другими людьми, чтобы уменьшить вероятность распространения коронавируса», — заявил Исмаил Сабри Якоб.

Что касается общественного транспорта Малайзии, то он продолжит работать с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00.

Как сообщало ИА REGNUM, около 3000 индонезийских рабочих-мигрантов вернутся домой из Малайзии.

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