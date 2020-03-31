Москва, , 12:30 — REGNUM Госдума приняла закон, которым меняются сроки прохождения техосмотра. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта, поправки входят в закон о дополнительных полномочиях правительства РФ на фоне коронавируса.

Так, техосмотр надо будет проходить каждые двадцать четыре месяца транспортным средствам, с года выпуска в обращение которых прошло от четырех до десяти лет, включая год их выпуска, указанный в паспорте транспортного средства или свидетельстве о регистрации транспортного средства ТС. Речь идет о легковых автомобилях, грузовых автомобилях, разрешенная максимальная масса которых составляет до трех тонн пятисот килограмм, а также о байках и мотоциклах. Нормы не касаются коммерческого транспорта.

Требование проходить техосмотр каждые двенадцать месяцев будет действовать в отношении ТС, с года выпуска в обращение которых прошло не более чем 5 лет. Это же относится к такси.

Совфед обсудит закон на заседании 31 марта.

Нормы вступят в силу с 1 марта 2021 года.