Киев, , 12:24 — REGNUM

Украинские шовинисты продолжают нагнетать истерию, пытаются продемонстрировать, что верят в силовое решение конфликта в Донбассе, поэтому им нет дела ни до каких конструктивных предложений, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 31 марта, комментируя высказывания экс-советника главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо и министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины Алексея Резникова.

Как сообщалось ранее, Сивохо, уволенный со своего поста, заявил, что совету национальной безопасности и обороны, видимо, «больше не интересна» тема возвращения Донбасса в состав Украины. В свою очередь Резников в интервью местным СМИ сказал, что у «команды» президента Украины есть «три-четыре варианта« решения конфликта в Донбассе.

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«Хотя Украину сегодня реально сотрясают совсем другие проблемы, вопрос о Донбассе не может просто так взять и исчезнуть с повестки дня. Он, однако, как мне это видится, приобрёл исключительно пропагандистский характер.

Украинские шовинисты продолжают нагнетать истерию, пытаются продемонстрировать, что верят в силовое решение этого конфликта. Поэтому им нет дела ни до каких более или менее конструктивных предложений на данный счёт. Поэтому и носители таких предложений увольняются из органов, контролируемых радикалами. Ничего, кроме своей тупости, радикалы тем самым не демонстрируют, и это хорошо: нормальные люди, которых большинство, всё правильно понимают.

В свою очередь, команда Владимира Зеленского пытается сохранить видимость того, что «вернуть» земли самоопределившихся в пользу независимости народных республик возможно. Ну что же, пусть продолжают так думать, хотя могли бы, как минимум, понять, что никто в свободном Донбассе иностранному капиталу — а именно такова перспектива после принятого закона о земле — свои земли не отдаст.

Фактически ДНР и ЛНР, с одной стороны, и Украина, с другой давно живут отдельно. Сейчас они в силу принятых Киевом рестрикций ещё и коронакризис переживают отдельно друг от друга.

Одним словом, можно придумывать даже не три-четыре, а десять вариантов «решения конфликта в Донбассе», можно мечтать, что будет, когда Киев «освободит» эти территории, и пусть себе мечтают, лишь бы от агрессивных действий воздерживались. Всё это, однако, уверен, по факту работа на корзину.