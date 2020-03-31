Пекин, , 12:18 — REGNUM 31 марта посол Южной Кореи в Китае Чон Ха Сон встретился с замминистра МИД КНР Ло Чжао Хуэй. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства.

По их словам, стороны обсудили ситуацию с коронавирусом нового типа, двустороннее сотрудничество в борьбе с ним и развитие отношений между Китаем и Южной Кореей.

Известно, что в рамках встречи посол Чон Ха Сон также выразил надежду на то, что китайское правительство продолжит поддерживать южнокорейцев, проживающих на территории Китая, и южнокорейские предприятия, осуществляющие свою деятельность в КНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта власти Китая объявили об остановке эпидемии коронавируса в стране, поскольку количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом не превышает отметку три тысячи человек.

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