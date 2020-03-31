Москва, , 12:07 — REGNUM Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») уточнил свое предложение по ограничению зарубежного интернет-трафика, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Горелкин предложил Минкомсвязи и ФАС в условиях самоизоляции предоставлять приоритет трафику российских интернет-ресурсов, а также зарубежных, которые работают в соответствии с законами РФ.

«Мое предложение никак не нацелено на замедление работы зарубежных сайтов или ограничение доступа к ним. Речь идет только о том, чтобы в моменты пиковых нагрузок отдавать предпочтению трафику зарегистрированных в России ресурсов. В том числе иностранных, но легально присутствующих в нашей экономике», — отметил Горелкин.

При этом депутат ранее указал на то, что не имеет «ничего против» Facebook, Twitter или Telegram.