Москва, , 11:51 — REGNUM Принятый в третьем чтении закон о дополнительных полномочиях правительства РФ на фоне коронавируса разрешает перенос выборов в стране. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта, это следует из текста документа.

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории или на части территории избирательного округа выборы или референдум могут быть отложены.

Напомним, что нормы не коснутся всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, дата проведения голосования определяется в указе президента РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин допустил перенос даты всероссийского голосования с 22 апреля на более поздний срок на фоне коронавируса.

Единый день голосования намечен на 13 сентября. В этот день проходят выборы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 18 субъектов РФ (17 прямых, 1 — через парламенты регионов) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах РФ.