Джакарта, 31 марта 2020, 11:50 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, связанную с воздействием пандемии коронавируса, сообщает Kompas.
«Правительство объявляет о статусе чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения», — заявил глава государства.
Президент подчеркнул, что вариант, выбранный правительством для борьбы с пандемией, заключается в широкомасштабных социальных ограничениях.
Джоко Видодо также попросил местные органы власти придерживаться правил, введенных правительством.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии подчеркнул, что правительство будет внимательно следить за прибытием индонезийских граждан из-за рубежа.
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