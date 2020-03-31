Киев, , 11:49 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что народные депутаты Верховной рады поддержат «коронавирусные» изменения в госбюджет на 2020 год ориентировочно через неделю.

Об этом он заявил, выступая в эфире украинского телевидения вечером 30 марта.

По мнению Шмыгаля, накануне парламент провалил изменения в госбюджет из-за того, что не все депутаты присутствовали на заседании фракций и смогли ознакомиться с документом.

«Сейчас мы приняли бюджет на доработку, чтобы услышать предложения и поправки. Уверен, он будет проголосован через 7−8 дней», — заявил премьер.

Он подчеркнул, что создание специального фонда для борьбы с коронавирусом является главным приоритетом кабмина. Фонд планируется наполнить на 97,1 млрд гривен (порядка 3,5 млрд долларов).

ИА REGNUM напоминает, что накануне парламент Украины не поддержал предложенные правительством изменения в госбюджет для борьбы с коронавирусом. За документ проголосовали лишь 223 депутата при 226 необходимых.