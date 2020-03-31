Кабул, , 11:54 — REGNUM В министерстве иностранных дел Турции осудили террористический акт в Афганистане, жертвами которого стали 60 афганских силовиков. Об этом 31 марта сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы опечалены информацией о том, что террористические акты в провинциях Тахкар, Забул, Гильменд и Баглан, совершенные 29 марта, привели к гибели сотрудников безопасности Афганистана», — приводят журналисты агентства заявление дипломатического ведомства.

Напомним, за последние двое суток в результате нападений боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на ряд провинция Афганистана были убиты по меньшей мере 60 силовиков.

За последние недели активность террористов в стране значительно усилилась, несмотря на мирное соглашение с США по которому из Афганистана должны быть выведены американские военные.