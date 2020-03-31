Киев, , 11:41 — REGNUM Украина оказалась единственным государством в мире, которое МВФ в жесткой форме «наклонил» в период пандемии, заявил 31 марта украинский политический эксперт Дмитрий Спивак, комментируя последние голосования в Верховной раде.

Спивак напомнил, что накануне президент Украины Зеленский откровенно признался в этом с трибуны парламента, прямо заявив депутатам — мол, мы должны принять закон о продаже земли и банках по требованию МВФ, иначе не получим деньги.

«Правильно, а теперь получим. И сразу половину им же и отдадим. Остальное отдадим в сентябре. Правда, наш долг теперь будет плюс 10 миллиардов долларов», — отмечает Спивак.

Эксперт прогнозирует, что когда через некоторое время Украина не сможет дальше отдавать долги деньгами, эти «предусмотрительные ребята» (представители МВФ — ред.) землей через пару лет будут забирать.

«Ничего личного. Только бизнес. В общем, наша суверенность, она такая, и незалежность тоже», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь на 31 марта Верховная рада приняла в целом закон о продаже земли, а ранее 30 марта — закон, который сделает невозможным возвращение через суды «Приватбанка» структурам олигарха Игоря Коломойского. Принятие этих законов МВФ объявил главными условиями выделения Украине новых траншей финансовой помощи, о чем не раз заявил присутствовавший на заседаниях Зеленский. Президент подчеркнул, что если Рада не примет законы, Украину может ожидать дефолт.