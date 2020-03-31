Москва, , 11:40 — REGNUM Меры поведения, установленные в конкретных регионах, не могут противоречить федеральным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта, это следует из закона о широких полномочиях правительства на фоне коронавируса, принятого Госдумой в третьем чтении.

С учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ или угрозы ее возникновения во исполнение установленных правил поведения, регионы могут устанавливать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, следует из документа.

В случае установления правительством РФ обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения, эти правила поведения, устанавливаемые органами государственной власти субъекта РФ, не могут им противоречить, говорится в тексте закона.

Ранее Госдума приняла поправки в КоАП и Уголовный кодекс о наказании за нарушение санитарно-эпидемиологических требований и санкциях за нарушение самоизоляции и карантина.