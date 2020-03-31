Джакарта, , 11:33 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что правительство будет внимательно следить за прибытием индонезийских граждан из-за рубежа, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщает Kompas.

«В последние дни я получал сообщения о том, что из Малайзии возвращаются около 3000 рабочих-мигрантов», — отметил глава государства.

«Должны быть подготовлены этапы для проверки индонезийских граждан», — заявил президент.

По словам Джоко Видодо, главный принцип, которому придерживается правительство, заключается в том, как защитить здоровье возвращающихся индонезийских граждан и защитить людей внутри страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что въезд иностранных граждан в Индонезию временно прекращен.

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