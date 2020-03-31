Киев, , 11:29 — REGNUM Земля на Украине продана в условиях нового мирового экономического кризиса — когда у людей не будет работы и денег, заявил 31 марта украинский политтехнолог Дмитрий Раимов, комментируя соответствующее решение Верховной рады.

«Когда бизнес несёт ужасные потери — парламент проголосовал рынок земли. Давай мы теперь у стариков скупим все за бусы… Когда в стране будет долговая яма, когда все без работы на карантине», — отмечает эксперт.

И самое главное, иронизирует Раимов, самые правильные решения на Украине традиционно голосуют ночью.«Как воришки под покровом ночи», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь на 31 марта Рада на внеочередном пленарном заседании отменила мораторий на продажу земли на Украине. Соответствующее решение поддержали 259 депутатов при минимально необходимых 226, за инициативу проголосовали депутаты «Слуги народа», «Европейской солидарности» и «Голоса». Согласно документу, рынок земли на Украине будет открыт с июля 2021 года.