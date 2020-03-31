Москва, , 11:27 — REGNUM Госдума приняла пакет законов, направленных на исполнение инициатив президента РФ по поддержке граждан и экономики страны в условиях распространения коронавирусной инфекции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Депутаты обеспечили принятие законов, направленных на реализацию мер, предложенных президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным в его обращении к гражданам. Несмотря на сжатые сроки, все инициативы были проработаны профильными комитетами Госдумы, обсуждались политическими фракциями, все они сошлись в необходимости их поддержать», — отметил Володин.

Это важно, потому что речь идет о поддержке людей в нынешней ситуации, подчеркнул он.

«Обеспечение им дополнительных выплат, пособий семьям с детьми, выплаты по больничным, которые в соответствии с принятыми законами теперь не могут быть ниже минимального размера труда», — сказал Володин.

Парламентарий обратил внимание на то, что предоставлены дополнительные полномочия правительству. Приняты решения о поддержке региональных бюджетов, которые будут освобождены от погашения в 2020 году бюджетных кредитов.

По его словам, принятым законом правительству дается право оперативно направлять средства на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, без внесения изменений в закон о федеральном бюджете. Одновременно усиливается парламентский контроль за такими решениями. Все предложения по перераспределению средств будет согласовывать специально созданная комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, в которую войдут семь депутатов Госдумы и семь членов Совфеда.

Кроме того, сегодня были приняты поправки в КоАП и УК РФ об ужесточении ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Они предусматривают как штрафы, так и реальные сроки вплоть до семи лет лишения свободы, если нарушение привело к гибели людей.

«Уверен, что эти поправки будут носить прежде всего профилактический и упреждающий характер. От того, насколько ответственно каждый из нас будет себя вести, насколько неукоснительно соблюдать все предписания по карантину, зависит здоровье и жизни наших родных и близких. Все эти инициативы помогут защитить наших граждан и реализовать поручения президента РФ», — подчеркнул Володин.