Новосибирск, , 11:27 — REGNUM Постановлением губернатора в Новосибирской области вводят дополнительные меры по ограничению доступа людей на территорию региона из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. Они вступают в действие с 20:00 (время местное) 31 марта. Об этом сообщил сам Андрей Травников на внеочередном заседании правительства региона.

Гражданам, находящимся на территории Новосибирской области запрещено:

Находиться ближе друг от друга, чем на 1,5 метра, в том числе в общественных местах и в общественном транспорте; Покидать места проживания или пребывания.

Исключения:

Находиться ближе, чем 1,5 метра, можно при передвижении в такси.

Выходить из дома можно: при обращении за экстренной неотложной помощью и в случае угрозы жизни и здоровью; для того чтобы добраться до работы; чтобы дойти до ближайшего магазина или аптеки; чтобы вынести мусор или выгулять домашнего питомца (но не дальше 100 метров от дома).

Запреты не распространяются на медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов, организаций ГО и ЧС, Роспотребнадзора и органов власти и местного самоуправления.