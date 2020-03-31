Токио, , 11:36 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение не посещать деловые встречи совместно со своим заместителем Таро Асо в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 31 марта сообщает Reuters.

По данным журналистов, глава японского правительства вместе со своим заместителем будут по очереди руководить работой коллектива, так как их совместное пребывания на заседаниях, как им кажется, увеличивает угрозу заражения.

Напомним, в настоящее время число инфицированных коронавирусом в Японии превысило 2 тыс. человек, число скончавшихся достигло 58 человек, от инфекции излечились свыше 400 человек.