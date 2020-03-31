Киев, , 11:19 — REGNUM Принятие на Украине закона о продаже земли — это сложный компромисс между властью и оппозицией, властью и МВФ, который в полной мере не устраивает никого и гарантирует продолжение борьбы за параметры земельной реформы, заявил 31 марта украинский политолог Руслан Бортник.

Эксперт отметил, что главные причины принятия закона прямо сейчас — это критически необходимый Украине кредит МВФ и личные обязательства президента Зеленского перед иностранным и отечественным бизнесом, а также перед кредиторами.

Политолог прогнозирует первые последствия принятия закона — в частности, падение рейтингов власти:

«Для большей части общества это голосование выглядит как «пир во время чумы» и попыткой под прикрытием эпидемии реализовать свои экономические интересы. Кроме того, союз с «Европейской солидарностью» Порошенко в этом вопросе также токсичен для Зеленского», — подчеркивает Бортник.

Эксперт уверен, что если Украина теперь и получит кредит МВФ, то точно не в таком объеме, на который рассчитывали в Киеве.

«Другие последствия — отсутствие качественных изменений в аграрном секторе и продолжение борьбы за земельную реформу через попытку внесения изменений в закон, представление в Конституционный суд Украины, и так далее», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь с 30 на 31 марта Верховная рада Украины приняла в целом закон о продажи земли на Украине. За соответствующее решение проголосовало 259 народных депутатов при 226 необходимых, причем положительный итог голосования обеспечил союз «Слуги народа» (206 голосов за) и «Европейской солидарности» Порошенко (23 голоса).