Москва, , 11:19 — REGNUM Принятый Госдумой закон об уголовной ответственности за нарушение карантина предполагает наказание, если речь идет о смертельных последствиях, возникших по неосторожности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«В законе идет речь о смертельных последствиях, которые возникли именно по неосторожности. Если же имело место умышленное причинение смерти одного и более лиц в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, то такое деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия (ст.205, 213, 281 УК РФ)», — сказал Крашенинников.

Поправки в УК предполагают и тюремное заключение на срок до семи лет за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Закон Госдума приняла в третьем чтении в ходе пленарного заседания. Одновременно Госдума приняла в третьем чтении поправки в КоАП, штраф составит до 1 млн рублей за «легкомыслие» при карантине.